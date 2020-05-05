***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2020 09:12
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dalal Street LLC. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842463
BIST
12:0398.675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -167,68
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.636
12:037,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
12:037,6658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0209
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
12:03386,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 386,24
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.898.315
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.939.169
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|22,66
|329.211.094
|% -8,70
|
|GARAN
|8,23
|294.934.822
|% 0,73
|
|KRDMD
|2,23
|272.894.374
|% 3,24
|
|AFYON
|2,71
|267.821.550
|% -7,82
|
|PGSUS
|53,40
|230.887.646
|% -3,78
|
|KRDMD
|2,23
|272.894.374
|% 3,24
|
|AFYON
|2,71
|267.821.550
|% -7,82
|
|GSRAY
|2,67
|224.066.874
|% -3,96
|
|DOHOL
|1,88
|117.117.690
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|61.823.082
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7531
|8,7970
|% 0,18
|
|Frank
|7,2478
|7,2914
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8747
|1,8841
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,34
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.525
|0,10
|
|Tam
|2.549
|2.587
|0,10
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,00
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,05
|29,05
|1,85
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 73 artarak (% 0.02 ) 115, 834