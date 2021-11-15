***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2021 09:05
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977637
BIST
11:531.705
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 66,80
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.705
En Düşük
1.672
11:539,9913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
11:5311,4444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0081
|Açılış
|: 11,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
11:53597,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,57
|Açılış
|: 597,74
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler11:51
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|947.450.969
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|143.712.492
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|683.784.132
|% 9,91
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|OYLUM
|8,85
|24.764.921
|% -9,04
|
|VAKFN
|5,85
|58.406.635
|% -8,31
|
|BASGZ
|14,57
|171.301.663
|% -6,42
|
|ADESE
|1,16
|270.263.561
|% -4,92
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|PETKM
|7,88
|998.224.450
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|947.450.969
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|905.717.395
|% 9,71
|
|THYAO
|18,02
|761.672.440
|% 1,12
|
|ISCTR
|6,99
|683.784.132
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,23
|332.287.868
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|905.717.395
|% 9,71
|
|TSKB
|1,70
|433.103.503
|% 7,59
|
|ADESE
|1,16
|270.263.561
|% -4,92
|
|AKBNK
|6,97
|947.450.969
|% 9,94
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9860
|9,9890
|% -0,11
|
|Euro
|11,4395
|11,4518
|% -0,01
|
|Sterlin
|13,3659
|13,4329
|% -0,11
|
|Frank
|10,8086
|10,8737
|% -0,09
|
|Riyal
|2,6570
|2,6703
|% -0,05
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-6,83
|
|Altın Gr.
|597
|597
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|3.953
|4.013
|-9,00
|
|Tam
|3.928
|4.027
|-14,74
|
|Yarım
|1.899
|1.948
|-7,13
|
|Çeyrek
|952
|974
|-3,57
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,52
|81,52
|-0,65
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06HALKB
Yüzde 8.73 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 992, 388 adet işlem
-
12:05ISCTR
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 494, 337 adet işlem
-
12:04HALKB
Yüzde 8.73 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 210, 069 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 32 artarak (% 4.40 ) 1, 859
-
12:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, AKBNK, YKBNK