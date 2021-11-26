***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2021 09:10
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979698
BIST
11:411.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -24,29
|Açılış
|: 1.811
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|Önceki Kapanış
|: 1.819
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1.811
En Düşük
1.788
11:4112,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
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|Açılış
|: 11,9670
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|Önceki Kapanış
|: 11,9500
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12,2735
En Düşük
11,9402
11:4113,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
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|Açılış
|: 13,4900
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|Önceki Kapanış
|: 13,4000
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13,7817
En Düşük
13,3965
11:41696,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 6,10
|Açılış
|: 696,40
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|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:41
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|111.729.470
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.658.043
|% 9,99
|
|ESCOM
|5,40
|33.933.727
|% 9,98
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,38
|28.181.048
|% -7,73
|
|KZBGY
|28,18
|45.865.688
|% -7,30
|
|DOCO
|950,00
|15.846.625
|% -7,12
|
|PGSUS
|91,00
|208.324.892
|% -7,05
|
|TAVHL
|27,44
|183.143.441
|% -6,98
|
|THYAO
|17,49
|1.088.733.762
|% -6,87
|
|GARAN
|11,59
|554.952.029
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,31
|485.296.991
|% -0,60
|
|KRDMD
|8,72
|436.893.425
|% -1,80
|
|SISE
|11,92
|382.217.701
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,31
|485.296.991
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,18
|180.029.678
|% -1,36
|
|THYAO
|17,49
|1.088.733.762
|% -6,87
|
|HALKB
|5,23
|316.011.414
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,69
|90.028.996
|% 1,20
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0618
|12,0978
|% 0,82
|
|Euro
|13,5735
|13,6172
|% 1,11
|
|Sterlin
|15,9011
|15,9808
|% -0,24
|
|Frank
|12,8789
|12,9565
|% 0,85
|
|Riyal
|3,1845
|3,2004
|% -0,14
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|14,44
|
|Altın Gr.
|697
|697
|7,14
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,12
|9,13
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-3,86
|