***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.01.2022 09:08
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987646
BIST
11:381.904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 46,81
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.905
En Düşük
1.865
11:3813,4849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2304
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
11:3815,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2530
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
11:38797,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 18,31
|Açılış
|: 797,98
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler11:36
|CRFSA
|42,02
|2.881.017
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.270.033
|% 9,98
|
|VBTYZ
|23,18
|16.167.962
|% 9,96
|
|KRSTL
|2,82
|67.170.756
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,36
|26.555.225
|% -6,51
|
|RALYH
|12,51
|18.477.177
|% -5,58
|
|NIBAS
|14,23
|11.998.472
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,23
|5.504.156
|% -3,49
|
|GARAN
|11,47
|673.619.856
|% 1,77
|
|THYAO
|20,64
|517.858.834
|% 3,10
|
|EREGL
|28,88
|475.468.795
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,44
|406.639.894
|% 1,78
|
|SISE
|13,69
|379.932.444
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,44
|406.639.894
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|120.961.330
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|673.619.856
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|121.082.058
|% 2,34
|
|TSKB
|1,46
|61.881.419
|% 1,39
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4801
|13,4987
|% 1,84
|
|Euro
|15,2790
|15,3707
|% 1,75
|
|Sterlin
|18,3377
|18,4297
|% 2,61
|
|Frank
|14,8359
|14,9253
|% 2,52
|
|Riyal
|3,6153
|3,6334
|% 2,71
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,39
|
|Altın Gr.
|800
|800
|20,66
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,24
|
|B. Petrol
|78,62
|78,62
|0,84
|
Seans Raporu
11:36
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11:50SKTAS
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11:47GESAN
Yüzde 6.02 oranında artışla 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 495 adet işlem