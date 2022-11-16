***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 09:23
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080209
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6391
En Düşük
18,5685
18:0019,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0527
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3415
En Düşük
19,2248
18:001.060,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.060,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YYAPI
|1,43
|36.786.127
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,97
|18.021.689
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|14.548.280
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,36
|93.004.621
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,34
|34.418.764
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,43
|36.786.127
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,97
|18.021.689
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|14.548.280
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,36
|93.004.621
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,34
|34.418.764
|% 0,00
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% 0,00
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.264.171
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 0,00
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6047
|18,6112
|% 0,05
|
|Euro
|19,3046
|19,3281
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,0339
|22,1444
|% 0,16
|
|Frank
|19,6280
|19,7462
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-4,98
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.039
|7.176
|-19,00
|
|Yarım
|3.418
|3.508
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-0,69
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında