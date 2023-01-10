***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.01.2023 12:47
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akduman Özen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099329
BIST
12:385.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -16,19
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
12:3818,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
12:3820,1802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
12:381.132,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.132,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:38
|EUHOL
|2,31
|60.115.186
|% 11,06
|
|SDTTR
|51,50
|3.221.325
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.258.925
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|100.693.696
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.684.997
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,35
|262.469.146
|% -8,56
|
|GOZDE
|23,92
|304.307.674
|% -8,00
|
|POLTK
|1.981,60
|36.113.854
|% -7,62
|
|THYAO
|137,30
|3.330.926.417
|% -0,79
|
|ASELS
|60,10
|3.142.508.410
|% 1,69
|
|EREGL
|39,92
|3.018.446.016
|% 0,25
|
|KRDMD
|18,87
|2.533.986.939
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,92
|2.196.836.229
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,92
|2.196.836.229
|% 2,18
|
|KRDMD
|18,87
|2.533.986.939
|% 0,43
|
|YKBNK
|10,05
|1.240.150.593
|% -0,69
|
|KATMR
|2,35
|262.469.146
|% -8,56
|
|SKBNK
|2,85
|261.088.553
|% 0,35
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7761
|18,7777
|% 0,04
|
|Euro
|20,1739
|20,1802
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7926
|22,9069
|% 0,02
|
|Frank
|20,3303
|20,4527
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,10
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,61
|
|Cumhuriyet
|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.663
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.722
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|-0,37
|