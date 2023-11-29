***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2023 11:02
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220818
BIST
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13:038.051
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -42,92
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.049
En Yüksek
8.125
13:0328,9075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
13:0331,7438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0383
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
13:031.894,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.894,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|253.585.317
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.335.860
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|HURGZ
|5,76
|236.228.495
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|88.541.460
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.126.141
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|649.142.323
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.743.635
|% -9,93
|
|THYAO
|257,25
|4.195.562.135
|% -1,44
|
|SASA
|50,10
|2.424.794.227
|% 2,04
|
|TUPRS
|156,50
|2.132.668.226
|% 0,32
|
|EREGL
|41,28
|1.415.051.442
|% 0,54
|
|AKBNK
|33,94
|1.400.696.133
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,25
|368.984.576
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,40
|1.338.631.794
|% 0,94
|
|EKGYO
|7,51
|510.216.743
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,18
|1.223.867.843
|% 0,09
|
|HEKTS
|22,64
|1.127.561.341
|% 2,91
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8966
|28,9023
|% -0,01
|
|Euro
|31,7183
|31,7314
|% -0,16
|
|Sterlin
|36,5603
|36,7437
|% -0,06
|
|Frank
|32,8531
|33,0510
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6851
|7,7236
|% 0,03
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,93
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|939,48
|940,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,87
|1.049,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,01
|2.039,26
|% 0,66
|