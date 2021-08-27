***RYGYO* *KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.08.2021 09:27
***RYGYO******KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KATMR, RYGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/09/2021) RYGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/09/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960706
BIST
13:431.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:438,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0122
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:439,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:43484,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 484,55
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:40
|DESA
|10,12
|6.874.600
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,20
|50.269.633
|% 8,30
|
|ALCAR
|331,80
|58.420.387
|% 7,38
|
|EDATA
|12,13
|4.499.138
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|GESAN
|23,54
|430.470.674
|% -4,39
|
|KNFRT
|16,32
|15.518.578
|% -4,34
|
|PENTA
|80,05
|2.498.183
|% -4,13
|
|THYAO
|12,57
|434.305.109
|% -1,72
|
|GESAN
|23,54
|430.470.674
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|371.001.025
|% 1,46
|
|PETKM
|6,21
|320.682.290
|% 2,14
|
|GARAN
|9,45
|289.863.079
|% 0,11
|
|ODAS
|1,48
|135.605.094
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,54
|138.604.578
|% 0,40
|
|PETKM
|6,21
|320.682.290
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,67
|371.001.025
|% 1,46
|
|TRGYO
|4,12
|194.962.457
|% 2,49
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3968
|8,4006
|% 0,15
|
|Euro
|9,8731
|9,8800
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,4720
|11,5295
|% 0,16
|
|Frank
|9,1115
|9,1664
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2322
|2,2434
|% 0,14
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,33
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,64
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,08
|71,08
|0,90
|