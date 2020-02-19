***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.02.2020 15:48
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19/02/2020 tarih ve 549 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820092
BIST
16:41118.866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -708,31
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
16:416,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
16:416,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
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6,5684
En Düşük
6,5382
16:41313,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,00
|Açılış
|: 313,72
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,52
|820.102.600
|% 19,73
|
|FENER
|19,35
|846.756.868
|% 19,44
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|LKMNH
|7,31
|24.611.680
|% 11,94
|
|TSPOR
|7,20
|455.254.740
|% 10,94
|
|VERTU
|6,60
|23.885.057
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,13
|49.148.567
|% -8,97
|
|BOSSA
|11,19
|14.593.229
|% -7,90
|
|GSRAY
|3,73
|1.710.988.226
|% 5,37
|
|THYAO
|14,94
|1.012.991.027
|% -0,60
|
|ASELS
|29,36
|894.983.406
|% 0,62
|
|FENER
|19,35
|846.756.868
|% 19,44
|
|BJKAS
|3,52
|820.102.600
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,73
|1.710.988.226
|% 5,37
|
|BJKAS
|3,52
|820.102.600
|% 19,73
|
|CEMAS
|1,31
|286.772.623
|% 1,55
|
|ODAS
|2,25
|465.244.731
|% -1,32
|
|ISGYO
|1,98
|261.190.204
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8592
|7,8986
|% -0,06
|
|Frank
|6,1488
|6,1858
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6145
|1,6226
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|0,10
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|21,00
|
|Tam
|2.070
|2.122
|20,92
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|10,12
|
|Çeyrek
|502
|513
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,94
|
Seans Raporu
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