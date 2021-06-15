***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.06.2021 15:40
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25/05/2021
Tescil Tarihi
03/06/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08/06/2021 - 10344
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 03 Haziran 2021 tarihinde tescil, 08 Haziran 2021 tarih ve 10344 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942397
BIST
16:571.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,72
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
16:578,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0799
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
16:5710,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1079
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
16:57513,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,92
|Açılış
|: 513,12
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler16:57
|MRSHL
|277,20
|4.955.917
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|9.608.848
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.251.561
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|TKURU
|127,80
|1.595.747
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|15.106.175
|% -9,93
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|30.642.050
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,22
|1.168.803.200
|% 1,83
|
|THYAO
|14,52
|1.003.009.091
|% -0,68
|
|GARAN
|8,40
|907.906.551
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,51
|736.173.686
|% -1,70
|
|KOZAL
|125,00
|677.029.279
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,22
|1.168.803.200
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,24
|394.187.974
|% -0,44
|
|GARAN
|8,40
|907.906.551
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,25
|130.583.364
|% 3,31
|
|GSRAY
|3,85
|398.859.637
|% -2,78
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5472
|8,5491
|% 0,94
|
|Euro
|10,3697
|10,3752
|% 1,05
|
|Sterlin
|12,0025
|12,0627
|% 0,77
|
|Frank
|9,4741
|9,5311
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2725
|2,2839
|% 0,93
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-0,79
|
|Altın Gr.
|513
|513
|4,75
|
|Cumhuriyet
|3.395
|3.446
|64,00
|
|Tam
|3.378
|3.462
|57,92
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|28,01
|
|Çeyrek
|819
|837
|14,01
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,95
|
Seans Raporu
16:57
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17:09XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 12, 363.00 milyon TL de
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17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 42 kaybederek (% -0.50 ) 1, 270
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17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, MRSHL, UZERB