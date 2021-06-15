Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.06.2021 15:40



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25/05/2021
Tescil Tarihi
03/06/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08/06/2021 - 10344
Açıklamalar

Şirketimizin 25 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 03 Haziran 2021 tarihinde tescil, 08 Haziran 2021 tarih ve 10344 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942397


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:571.444
Değişim :  -0,74% |  -10,72
Açılış :  1.451  
Önceki Kapanış :  1.454  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler16:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 277,20 4.955.917 % 10,00  
UZERB 41,80 397.115 % 10,00  
EUKYO 7,07 9.608.848 % 9,95  
TUREX 10,21 84.251.561 % 9,90  
EMNIS 23,58 1.200.380 % 9,67  
daha fazla
16:57 Alış Satış %  
Dolar 8,5472 8,5491 % 0,94  
Euro 10,3697 10,3752 % 1,05  
Sterlin 12,0025 12,0627 % 0,77  
Frank 9,4741 9,5311 % 1,03  
Riyal 2,2725 2,2839 % 0,93  
daha fazla
16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.866 -0,79  
Altın Gr. 513 513 4,75  
Cumhuriyet 3.395 3.446 64,00  
Tam 3.378 3.462 57,92  
Yarım 1.633 1.675 28,01  
Çeyrek 819 837 14,01  
Gümüş.Ons 27,65 27,68 -0,19  
Gümüş Gr. 7,60 7,61 0,02  
B. Petrol 73,81 73,81 0,95  
Seans Raporu 16:57
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru