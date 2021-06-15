***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2021-31/12/2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25/05/2021Tescil Tarihi03/06/2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08/06/2021 - 10344AçıklamalarŞirketimizin 25 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 03 Haziran 2021 tarihinde tescil, 08 Haziran 2021 tarih ve 10344 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942397BIST