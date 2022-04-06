***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2022 16:12
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29/03/2022
Tescil Tarihi
06/04/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06/04/2022 - 10553
Açıklamalar
Şirketimizin 29/03/2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 06/04/2022 tarihinde tescil, 06/04/2022 tarih ve 10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016507
BIST
16:092.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,48
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:0914,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0347
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7477
En Düşük
14,7016
16:0916,1279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0722
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:09912,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,86
|Açılış
|: 912,81
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KONKA
|15,09
|143.946.343
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.966.546
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.746
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.619.216
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,50
|20.115.257
|% -8,41
|
|LIDER
|17,53
|231.131.809
|% -6,01
|
|DZGYO
|2,39
|23.645.928
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,80
|3.172.292.785
|% 0,87
|
|PETKM
|9,99
|1.981.770.508
|% 2,46
|
|ASELS
|25,72
|1.606.862.285
|% -1,15
|
|GARAN
|12,44
|1.364.548.794
|% -0,40
|
|SISE
|16,39
|1.273.775.711
|% -0,91
|
|ODAS
|2,05
|1.018.067.503
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,56
|681.980.360
|% -1,16
|
|PETKM
|9,99
|1.981.770.508
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,16
|810.556.830
|% -1,19
|
|KARSN
|5,76
|960.376.009
|% 1,77
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7365
|14,7477
|% 0,24
|
|Euro
|16,1157
|16,1279
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2498
|19,3463
|% 0,28
|
|Frank
|15,7344
|15,8292
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9182
|3,9379
|% 0,09
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,90
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,82
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24CEOEM
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 405, 427 adet işlem
-
16:23SMART
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 698, 016 adet işlem
-
16:22DZGYO
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 677, 978 adet işlem
-
16:21XU100
Endeks 2, 325 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 32, 621.00 milyon TL de
-
16:21GZNMI
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 41.76 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 075 adet işlem