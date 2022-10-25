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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.10.2022 15:35
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin YKK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni YKK revize edilmiştir

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 1.176.470,636 0 1.176.470,636
B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 498.823.529,364 0 498.823.529,364
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 500.000.000 TL 0 TL 0 TL 500.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca alınan 23/08/2022 tarih ve 738 numaralı karar, 25/10/2022 tarih ve 745 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiştir. Karara göre
1- Şirketin %100 oranında bağlı ortağı olan Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,
2- Birleşme işleminin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158'inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında, II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinde tanımlandığı şekilde kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde gerçekleştirilmesine,
3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahipleri açısından "Ayrılma Hakkı" doğmayan bu birleşme işleminin Şirketlerin 30/06/2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına,
4- Birleşme amacıyla gerekli belge ve bilgilerin (bunlarla sınırlı olmaksızın duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve benzeri belge ve bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve gerekli ilanların ve açıklamaların yapılmasına ve sair işlerin icrasına,
5- Bu esaslar çerçevesinde yapılacak birleşme işlemlerinin yürütülmesi için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073970


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