***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin YKKYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni YKK revize edilmiştirYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviReysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 1.176.470,636 0 1.176.470,636B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 498.823.529,364 0 498.823.529,364Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 500.000.000 TL 0 TL 0 TL 500.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzca alınan 23/08/2022 tarih ve 738 numaralı karar, 25/10/2022 tarih ve 745 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiştir. Karara göre1- Şirketin %100 oranında bağlı ortağı olan Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,2- Birleşme işleminin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158'inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında, II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinde tanımlandığı şekilde kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde gerçekleştirilmesine,3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahipleri açısından "Ayrılma Hakkı" doğmayan bu birleşme işleminin Şirketlerin 30/06/2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına,4- Birleşme amacıyla gerekli belge ve bilgilerin (bunlarla sınırlı olmaksızın duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve benzeri belge ve bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve gerekli ilanların ve açıklamaların yapılmasına ve sair işlerin icrasına,5- Bu esaslar çerçevesinde yapılacak birleşme işlemlerinin yürütülmesi için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073970BIST