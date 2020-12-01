***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
01.12.2020 15:28
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30/11/2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1a) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'in 34/g Maddesi uyarınca, şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2020 Yıl Sonu Değerlemeleri Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890731
BIST
16:461.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 28,94
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:467,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:469,4312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0954
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:46457,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 10,53
|Açılış
|: 457,55
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:46
|EGEEN
|1.663,20
|243.647.380
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.181.052
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.324.949
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.864.295
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,10
|59.828.827
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|THYAO
|11,89
|1.042.795.855
|% 4,30
|
|PETKM
|4,25
|823.551.000
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|788.647.177
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,34
|510.456.356
|% 7,34
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8579
|7,8618
|% 0,46
|
|Euro
|9,4242
|9,4312
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,4655
|10,5180
|% 0,63
|
|Frank
|8,6626
|8,7148
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% 0,56
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,68
|47,68
|-0,20
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 2.24 ) 1, 454
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, JANTS, BFREN
-
16:58TDGYO
Yüzde 7.84 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 340 adet işlem
-
16:57FMIZP
Yüzde 7.56 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 510, 803 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 1, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 22, 002.00 milyon TL de