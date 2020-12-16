***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/12/2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi30/11/2020AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2020 Yıl Sonu Değerlemelerini yapan değerleme şirketi Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından revize edilen değerleme raporları ektedir. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893377BIST