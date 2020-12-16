***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.12.2020 11:59
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/12/2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30/11/2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2020 Yıl Sonu Değerlemelerini yapan değerleme şirketi Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından revize edilen değerleme raporları ektedir. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893377
BIST
12:081.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
12:087,7904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0458
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
12:089,5107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0227
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
12:08466,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,45
|Açılış
|: 466,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.823.258
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,70
|11.854.796
|% -9,71
|
|IZMDC
|11,45
|98.949.858
|% -9,34
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|965.837.055
|% 1,55
|
|SISE
|7,33
|944.885.592
|% 0,00
|
|TUPRS
|109,40
|636.064.180
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,14
|558.274.952
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,47
|531.948.081
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,14
|558.274.952
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,61
|383.493.830
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,12
|305.122.922
|% 0,95
|
|SISE
|7,33
|944.885.592
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|445.498.077
|% 1,25
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7866
|7,7904
|% -0,58
|
|Euro
|9,5036
|9,5107
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,5020
|10,5546
|% -0,04
|
|Frank
|8,8026
|8,8557
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0739
|2,0843
|% -0,42
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,07
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|0,00
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22FADE
Yüzde 4.11 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 466, 062 adet işlem
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12:21XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 11, 542.00 milyon TL de
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12:20KLGYO
Yüzde 5.67 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 169, 023 adet işlem
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12:19FADE
Yüzde 4.42 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 342, 824 adet işlem
-
12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 69 artarak (% 0.93 ) 1, 269