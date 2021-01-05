***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.01.2021 16:19
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/12/2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30/11/2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2020 Yıl Sonu Değerlemelerini yapan değerleme şirketi Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından revize edilen değerleme raporu ektedir. İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897141
BIST
17:251.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,61
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:257,4165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:259,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:25465,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,21
|Açılış
|: 465,01
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:23
|DOGUB
|4,73
|54.213.703
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.705.280
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|314.943.881
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.884.973
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.720.384
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.488.109.019
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|GARAN
|10,10
|1.797.649.757
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,20
|1.666.601.889
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|KARSN
|3,64
|1.057.901.548
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,04
|809.086.448
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,73
|732.861.848
|% -2,15
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4125
|7,4154
|% -0,09
|
|Euro
|9,1021
|9,1127
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0417
|10,0920
|% 0,07
|
|Frank
|8,3976
|8,4482
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% 0,00
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|8,12
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|30,00
|
|Tam
|3.061
|3.140
|34,48
|
|Yarım
|1.479
|1.519
|16,68
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,69
|
Seans Raporu
17:23
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17:35XU100
Endeks 1, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 37, 706.00 milyon TL de
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17:35PARSN
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 848 adet işlem