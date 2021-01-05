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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

05.01.2021 16:19



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/12/2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30/11/2020
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2020 Yıl Sonu Değerlemelerini yapan değerleme şirketi Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından revize edilen değerleme raporu ektedir. İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897141


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Tam 3.061 3.140 34,48  
Yarım 1.479 1.519 16,68  
Çeyrek 742 760 8,33  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 0,17  
Gümüş Gr. 6,53 6,53 0,03  
B. Petrol 51,78 51,78 0,69  
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