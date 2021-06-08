***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/12/2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiDeğerleme RaporuRapor Tarihi08/06/2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar 2 Mahallesi 420 Ada 33 Parsel'de yer alan Çayırova 15 nolu depomuzun tapuda cins değişikliği yapılmış olup, ilgili gayrimenkule ait yeni değerleme raporu ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941036BIST