***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
09.12.2021 12:02
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06/12/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1a) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'in 34/g Maddesi uyarınca, şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2021 Yıl Sonu Değerlemeleri Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982345
BIST
14:482.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 32,25
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:4813,7974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1101
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8055
En Düşük
13,6067
14:4815,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6472
En Düşük
15,4514
14:48788,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,46
|Açılış
|: 788,71
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:46
|NIBAS
|11,44
|44.040.011
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.788.435
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.828.106
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,77
|3.302.821.761
|% 5,91
|
|KRDMD
|10,76
|2.506.860.771
|% 8,91
|
|THYAO
|21,18
|2.428.217.678
|% 3,93
|
|GARAN
|12,01
|1.934.790.259
|% 0,25
|
|ASELS
|24,64
|1.512.381.373
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,53
|848.468.959
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,67
|1.034.819.887
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,76
|2.506.860.771
|% 8,91
|
|SISE
|15,77
|3.302.821.761
|% 5,91
|
|GARAN
|12,01
|1.934.790.259
|% 0,25
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7922
|13,7981
|% 0,81
|
|Euro
|15,6241
|15,6389
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,1125
|18,2033
|% 0,50
|
|Frank
|14,8736
|14,9632
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6609
|3,6792
|% 0,78
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,95
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,53
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|24,00
|
|Tam
|5.199
|5.331
|22,16
|
|Yarım
|2.513
|2.579
|10,71
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|5,36
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,50
|
Seans Raporu
14:46
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