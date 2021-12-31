***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2021 12:47
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29/12/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1a) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'in 34/g Maddesi uyarınca, şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2021 Yıl Sonu Değerlemeleri Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987391
BIST
15:371.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.858
15:3713,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1840
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,4233
En Düşük
13,0111
15:3715,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,2682
|Açılış
|: 15,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,2108
En Düşük
14,6962
15:37781,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 13,24
|Açılış
|: 781,84
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
785,39
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler15:37
|PRKAB
|62,90
|95.413.169
|% 9,97
|
|MARKA
|4,21
|5.665.435
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.028.106
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.328.311
|% 9,85
|
|OZKGY
|6,47
|46.328.311
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|52.620.753
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|IHAAS
|9,08
|41.794.707
|% -7,54
|
|VANGD
|4,56
|17.984.131
|% -4,60
|
|RALYH
|13,43
|46.472.419
|% -4,00
|
|EREGL
|28,28
|1.056.258.617
|% -0,28
|
|GARAN
|11,35
|1.006.346.509
|% -0,96
|
|THYAO
|20,44
|918.646.356
|% 1,49
|
|SISE
|13,65
|714.045.533
|% 1,34
|
|SASA
|53,70
|547.205.132
|% -1,38
|
|GARAN
|11,35
|1.006.346.509
|% -0,96
|
|TSKB
|1,44
|112.622.140
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,41
|261.818.928
|% -2,01
|
|EKGYO
|2,18
|162.064.837
|% -0,46
|
|SISE
|13,65
|714.045.533
|% 1,34
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3610
|13,3663
|% 1,40
|
|Euro
|15,1607
|15,1952
|% 1,80
|
|Sterlin
|17,9691
|18,0592
|% 1,50
|
|Frank
|14,5977
|14,6857
|% 1,85
|
|Riyal
|3,5495
|3,5673
|% 1,60
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|2,31
|
|Altın Gr.
|777
|777
|8,83
|
|Cumhuriyet
|5.187
|5.266
|109,00
|
|Tam
|5.160
|5.295
|109,58
|
|Yarım
|2.494
|2.561
|53,00
|
|Çeyrek
|1.251
|1.281
|26,51
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,13
|
|B. Petrol
|78,20
|78,20
|-1,33
|