RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|27.404.243
|% 10,00
|GLRYH
|20,24
|1.667.776
|% 10,00
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|YBTAS
|7.148,90
|335.165
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5918
|8,6349
|% -1,21
|Frank
|7,1994
|7,2428
|% -0,53
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% -1,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|11,42
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,43
|Cumhuriyet
|2.467
|2.514
|-23,60
|Tam
|2.539
|2.580
|-24,20
|Yarım
|1.239
|1.261
|-11,80
|Çeyrek
|620
|631
|-5,90
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,61
|0,11
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,28
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 99, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 561.00 milyon TL de
- 17:55DAGHL Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 332 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1385, 53 artarak (% 1.52 ) 92, 809
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, BALAT, SELGD, METAL, KERVN, EGCYO, DENGE, IZFAS, EGCEY, DIRIT
- 17:54 KARTN, KATMR, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında