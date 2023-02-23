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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

23.02.2023 18:14
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2023
Karar Sayısı
763
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

   FAALİYET RAPORU, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU, KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 KARAR TARİHİ: 23.02.2023  KARAR SAYISI: 763
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ VE KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ II-17.1 GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2023 tarih ve 763 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,
 
1.       Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli kararı ile yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile yayınlanan şablona göre hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nun
 
2.       Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı kapsamındaki şablonlarla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun
 
3.       Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. madde hükmü, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ilgili madde hükümleri ve III-48.1 sayılı ‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. madde hükmü uyarınca hazırlanan ve yukarıdaki 1 ve 2. maddelerde belirtilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
 
Tarafımızca incelendiğini
 
Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğler uyarınca hazırlanan faaliyet raporunun işin gelişim ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
                                  
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
    DURMUŞ DÖVEN
    BEHZAT KAPLAN

    YÖNETİM KURULU  BAŞKANI
    YÖNETİM KURULU  ÜYESİ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116414


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