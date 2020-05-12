RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5920
|8,6351
|% -1,21
|Frank
|7,2042
|7,2476
|% -0,47
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -1,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|11,74
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,77
|Cumhuriyet
|2.471
|2.518
|-19,40
|Tam
|2.544
|2.584
|-19,90
|Yarım
|1.241
|1.263
|-9,70
|Çeyrek
|621
|632
|-4,80
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,63
|0,12
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|0,29
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 99, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 561.00 milyon TL de
- 17:55DAGHL Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 332 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1385, 53 artarak (% 1.52 ) 92, 809
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, BALAT, SELGD, METAL, KERVN, EGCYO, DENGE, IZFAS, EGCEY, DIRIT
- 17:54 KARTN, KATMR, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında