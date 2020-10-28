***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 246.000.001 -1.047.230 -9.363.451 99.075.327 -33.446 7.563.403 595.554.331 212.108.681 1.149.857.616 1.149.857.616Transferler212.108.681 -212.108.681Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.561 26.972.794 26.953.233 26.953.233Dönem Sonu Bakiyeler29 246.000.001 -1.047.230 -9.363.451 99.075.327 -53.007 7.563.403 807.663.012 26.972.794 1.176.810.849 1.176.810.849Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 246.000.001 -1.047.230 -9.363.451 99.075.327 -62.614 7.563.403 807.663.012 548.706.853 1.698.535.301 1.698.535.301Transferler548.706.853 -548.706.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.384 -73.333.182 -73.282.798 -73.282.798Dönem Sonu Bakiyeler29 246.000.001 -1.047.230 -9.363.451 99.075.327 -12.230 7.563.403 1.356.369.865 -73.333.182 1.625.252.503 1.625.252.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.833.940 119.840.894Dönem Karı (Zararı)-73.333.182 26.972.794Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-73.333.182 26.972.794Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.171.099 10.529.333Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 5.806.392 4.031.007Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23 1.012.687 2.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 17.159 2.344Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler995.528 0Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11 7.338.738 8.482.332Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9 7.267.233 7.267.233Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri11 111.426 1.809.630Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri11 -39.921 -594.531Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 0Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25 -1.962.599 -2.046.343İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25 -1.962.599 -2.046.343İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 -24.119 101.993Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26-27 0 -42.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26-27 0 -42.000Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.172.168 81.677.729Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 144.793Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.639.259 5.923.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -8.519.106 -5.061.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -4.120.153 10.985.079Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-902.621 843.758İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -147.297 699.826İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -755.324 143.932Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 0 -31.729Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -9.530.998 8.324.400Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-772.126 65.540.197İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -549.918 61.971.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -222.208 3.568.894Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -4.038 15.197Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.772.413 -5.024.863İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -4.720.320 -7.177.872İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -52.093 2.153.009Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 -568.668 -2.560.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.955 8.503.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 17.955 8.503.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-90.334.251 119.179.856Ödenen Temettüler0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Kira Ödemeleri0 0Alınan Kira0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-499.689 661.038Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.320.355 -43.254.070Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri95.292 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 95.292 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları