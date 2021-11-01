***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 246.000.001 -1.047.230 89.752.887 -62.614 7.563.403 807.622.002 548.706.851 1.698.535.300 1.698.535.300Transferler548.706.851 -548.706.851Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.384 -73.333.184Dönem Sonu Bakiyeler29 246.000.001 -1.047.230 89.752.887 -12.230 7.563.403 1.356.328.853 -73.333.184 1.625.252.500 1.625.252.500Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 246.000.001 -1.047.230 -1.270.005 89.752.887 -47.348 7.563.403 1.356.328.855 410.426.474 410.426.474 2.107.707.037Transferler410.426.474 -410.426.474Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.403 46.674.269Sermaye Arttırımı253.999.999 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)123.694 13.250İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 123.694 13.250Uzun Vadeli Karşılıklar336.892 102.912Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 336.892 102.912Genel Karşılıklar0 0Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER812.251.294 761.801.486TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.500.920.533 1.371.851.269ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.407.029.551 2.107.707.037Ödenmiş Sermaye18 500.000.000 246.000.001Sermaye Düzeltme Farkları0 0Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Geri Alınmış Paylar (-)18 -3.052.439 -1.047.230Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 917.547 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.270.005 -1.270.005Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Pay Bazlı Ödemeler (-)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)89.688.136 89.705.539Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)89.752.887 89.752.887Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 89.752.887 89.752.887Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)18 -64.751 -47.348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.568.612 7.563.403Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı0 0Yasal Yedekler12.621.051 8.610.633Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler-3.052.439 -1.047.230Girişim Sermayesi Fonu0 0Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 0Diğer Özkaynak Payları0 0Diğer Yedekler0 0Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 1.764.503.431 1.356.328.855Net Dönem Karı veya Zararı46.674.269 410.426.474Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.407.029.551 2.107.707.037TOPLAM KAYNAKLAR3.907.950.084 3.479.558.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 222.188.092 192.807.809 78.840.940 67.470.849Satışların Maliyeti19 -29.372.297 -20.571.145 -9.721.498 -5.670.907TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)192.815.795 172.236.664 69.119.442 61.799.942Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0 0 0Kambiyo Gelirleri0 0 0 0Faiz Gelirleri0 0 0 0Kar Payı Gelirleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0 0 0Kambiyo Giderleri0 0 0 0Faiz Giderleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)192.815.795 172.236.664 69.119.442 61.799.942Genel Yönetim Giderleri20 -5.439.609 -1.811.472 -2.924.403 -886.504Pazarlama Giderleri0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 9.537.020 4.104.921 5.257.117 2.519.170Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.311.211 -15.407.281 -599.567 -10.658.401Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)193.601.995 159.122.832 70.852.589 52.774.207Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 13.776.538 3.695 25.743 -534Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -857.932 0 -285.977TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -5.782.784 1.860.821 2.532.375 1.083.532İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)201.595.749 160.129.416 73.410.707 53.571.228Finansman Gelirleri23 44.746.330 14.646.778 14.370.469 7.086.869Finansman Giderleri23 -199.667.810 -248.109.378 -43.205.684 -98.675.991Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.674.269 -73.333.184 44.575.492 -38.017.894Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.674.269 -73.333.184 44.575.492 -38.017.894DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)46.674.269 -73.333.184 44.575.492 -38.017.894Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.674.269 -73.333.184 44.575.492 -38.017.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,09330000 -0,29810000 0,08500000 -0,15450000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,09330000 -0,29810000 0,08500000 -0,15450000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.403 -12.230 245 28.193Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları15 -17.403 -12.230 245 28.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi