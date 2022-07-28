***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:13
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
246.000.001 -1.047.230 -10.633.456 99.075.327 -47.348 7.563.403 1.356.369.865 410.426.474 2.107.707.036 2.107.707.036
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
410.426.474 -410.426.474 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.424 7.406.048 7.361.624 7.361.624
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-216.784 -216.784 -216.784
Dönem Sonu Bakiyeler
246.000.001 -1.047.230 -10.633.456 99.075.327 -91.772 7.563.403 1.766.579.555 7.406.048 2.114.851.876 2.114.851.876
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 331.244 -3.052.439 -10.633.456 99.075.327 42.177.214 9.568.612 1.764.526.292 1.547.649.705 3.949.642.499 3.949.642.499
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.547.649.705 -1.547.649.705 -1.547.649.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.136.885 3.228.597 2.139.020 -3.960.719 1.549.519.982 59.360.247 1.608.150.242 1.608.150.242
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 331.244 -3.052.439 -12.770.341 102.303.924 44.316.234 5.607.893 3.314.046.274 59.360.247 4.010.143.036 4.010.143.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.548.728 10.500.824
Dönem Karı (Zararı)
59.360.247 7.406.048
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.167.343 39.232.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.329.111 5.186.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-729.947 1.033.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 149.928
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 385.057
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -235.129
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 46.715.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -13.448.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -237.223
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 -237.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.568.179 48.911
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -216.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.021.138 -35.445.157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.589.875 -13.068.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.203.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.271.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.556.660 205.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
205.970
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-267.476 -22.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
541.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.921.535 -26.246.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.727.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.480.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
560.810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.635.549 4.904.694
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.961.095
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.943.599
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-549.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.541.385 -1.771.385
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.548.728 11.193.390
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-692.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-238.694.946 -58.783.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.204.472
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-238.694.946 -20.689.201
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.299.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.444.372 106.244.301
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.444.372 106.244.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.298.154 57.961.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.298.154 57.961.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
426.697.787 223.048.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
431.995.941 281.009.394
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
431.995.940 426.697.788
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
31.977.852 43.567.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
399.590 23.987.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.578.262 19.580.688
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
95.583.781 61.027.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
93.747.836 55.594.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.835.945 5.432.595
Stoklar
380.743 287.767
Peşin Ödenmiş Giderler
8.070.762 2.328.289
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.070.762 2.328.289
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
578.430 1.638.877
Diğer Dönen Varlıklar
9.774.504 20.100.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.774.504 20.100.262
ARA TOPLAM
578.362.012 555.647.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
578.362.012 555.647.831
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.394 3.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.394 3.394
Stoklar
57.072.416 56.897.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
72.092.480 76.978.147
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.093.318.462 4.872.329.172
Maddi Duran Varlıklar
97.431.829 84.337.102
Peşin Ödenmiş Giderler
21.557.833 24.067.873
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.557.833 24.067.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 122.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.341.476.414 5.114.735.809
TOPLAM VARLIKLAR
5.919.838.426 5.670.383.640
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.159.655 155.870.675
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.159.655 155.870.675
Banka Kredileri
126.159.655 155.870.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
454.392.566 630.106.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
454.392.566 630.106.089
Banka Kredileri
422.666.567 604.785.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31.725.999 25.321.082
Ticari Borçlar
4.796.249 23.717.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 14.490.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.796.249 9.227.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
526.188 453.533
Diğer Borçlar
34.493.051 22.500.788
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.593.895 13.475.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.899.156 9.025.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.476.908 758.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
365.056 59.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.061.003 8.823.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
248.249 148.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.812.754 8.675.170
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
631.270.676 842.290.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
631.270.676 842.290.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.267.982.934 867.267.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.267.982.934 867.267.798
Banka Kredileri
1.207.375.635 843.468.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
60.607.299 23.799.080
Diğer Borçlar
4.049.780 5.494.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.790.371 2.790.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.259.409 2.703.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.568 226.502
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.207.519 1.036.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.012.630 699.149
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
194.889 336.892
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.122.913 4.247.648
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.278.424.714 878.272.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.909.695.390 1.720.562.848
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.010.143.036 3.949.820.792
Ödenmiş Sermaye
500.000.000 500.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.052.439 -3.052.439
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-12.770.341 -10.633.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.620.158 141.430.834
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
102.303.924 99.075.327
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
44.494.527 42.533.800
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-178.293 -178.293
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.607.893 9.568.612
Diğer Özkaynak Payları
331.244 331.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.314.046.274 1.764.526.292
Net Dönem Karı veya Zararı
59.360.247 1.547.649.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.010.143.036 3.949.820.792
TOPLAM KAYNAKLAR
5.919.838.426 5.670.383.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
251.045.015 146.554.526 140.291.154 77.213.678
Satışların Maliyeti
-52.436.461 -25.673.877 -21.060.156 -11.326.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.608.554 120.880.649 119.230.998 65.886.808
BRÜT KAR (ZARAR)
198.608.554 120.880.649 119.230.998 65.886.808
Genel Yönetim Giderleri
-2.803.250 -2.590.930 -396.437 -1.680.088
Pazarlama Giderleri
-250.262 -109.822 -130.017 -52.190
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.964.783 4.339.872 3.107.694 2.565.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.305.682 -2.736.386 -9.062.937 -927.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
188.214.143 119.783.383 112.749.301 65.792.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.781.804 13.750.795 2.240.348 13.750.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5.427.302 237.223 0 764.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.423.249 133.771.401 114.989.649 80.307.992
Finansman Gelirleri
106.954.968 30.140.769 63.304.966 12.068.224
Finansman Giderleri
-243.912.611 -156.457.211 -130.933.988 -73.865.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.465.606 7.454.959 47.360.627 18.510.325
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.105.360 -48.911 -338.723 133.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-997.472 -189.483 -156.688 118.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-107.888 140.572 -182.035 15.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.360.246 7.406.048 47.021.904 18.644.318
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.360.246 7.406.048 47.021.904 18.644.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
59.360.246 7.406.048 47.021.904 18.644.318
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.052.439 -26.776 4.144.151 -15.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.052.439 -26.776 4.144.151 -15.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.052.439 8.926 4.144.151 5.110
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -35.702 0 -20.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.052.439 -26.776 4.144.151 -15.329
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.412.685 7.379.272 51.166.055 18.628.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.412.685 7.379.272 51.166.055 18.628.989
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048723
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