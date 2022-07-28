***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler246.000.001 -1.047.230 -10.633.456 99.075.327 -47.348 7.563.403 1.356.369.865 410.426.474 2.107.707.036 2.107.707.036Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler410.426.474 -410.426.474 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.424 7.406.048 7.361.624 7.361.624Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-216.784 -216.784 -216.784Dönem Sonu Bakiyeler246.000.001 -1.047.230 -10.633.456 99.075.327 -91.772 7.563.403 1.766.579.555 7.406.048 2.114.851.876 2.114.851.876Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 331.244 -3.052.439 -10.633.456 99.075.327 42.177.214 9.568.612 1.764.526.292 1.547.649.705 3.949.642.499 3.949.642.499Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.547.649.705 -1.547.649.705 -1.547.649.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.136.885 3.228.597 2.139.020 -3.960.719 1.549.519.982 59.360.247 1.608.150.242 1.608.150.242Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 331.244 -3.052.439 -12.770.341 102.303.924 44.316.234 5.607.893 3.314.046.274 59.360.247 4.010.143.036 4.010.143.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.548.728 10.500.824Dönem Karı (Zararı)59.360.247 7.406.048Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.167.343 39.232.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.329.111 5.186.410Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-729.947 1.033.840Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 149.928Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 385.057Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -235.129Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 46.715.993Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -13.448.576Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -237.223İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 -237.223Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.568.179 48.911Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -216.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.021.138 -35.445.157Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.589.875 -13.068.350İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.203.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.271.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.556.660 205.970İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)205.970Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-267.476 -22.077Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)541.674Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.921.535 -26.246.759İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.727.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.480.626Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)560.810Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.635.549 4.904.694İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.961.095İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.943.599Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-549.734İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.541.385 -1.771.385Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları84.548.728 11.193.390Vergi İadeleri (Ödemeleri)-692.566YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-238.694.946 -58.783.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.204.472Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-238.694.946 -20.689.201Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.299.022FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.444.372 106.244.301Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri159.444.372 106.244.301YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.298.154 57.961.374NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.298.154 57.961.374DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ426.697.787 223.048.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ431.995.941 281.009.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri431.995.940 426.697.788Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar31.977.852 43.567.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar399.590 23.987.039İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.578.262 19.580.688Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar95.583.781 61.027.121İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar93.747.836 55.594.526İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.835.945 5.432.595Stoklar380.743 287.767Peşin Ödenmiş Giderler8.070.762 2.328.289İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.070.762 2.328.289Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar578.430 1.638.877Diğer Dönen Varlıklar9.774.504 20.100.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.774.504 20.100.262ARA TOPLAM578.362.012 555.647.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR578.362.012 555.647.831DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.394 3.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.394 3.394Stoklar57.072.416 56.897.916Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar72.092.480 76.978.147Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.093.318.462 4.872.329.172Maddi Duran Varlıklar97.431.829 84.337.102Peşin Ödenmiş Giderler21.557.833 24.067.873İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.557.833 24.067.873Ertelenmiş Vergi Varlığı0 122.205TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.341.476.414 5.114.735.809TOPLAM VARLIKLAR5.919.838.426 5.670.383.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar126.159.655 155.870.675İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar126.159.655 155.870.675Banka Kredileri126.159.655 155.870.675Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları454.392.566 630.106.089İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları454.392.566 630.106.089Banka Kredileri422.666.567 604.785.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar31.725.999 25.321.082Ticari Borçlar4.796.249 23.717.784İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 14.490.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.796.249 9.227.681Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar526.188 453.533Diğer Borçlar34.493.051 22.500.788İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.593.895 13.475.432İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.899.156 9.025.356Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.476.908 758.726Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü365.056 59.310Kısa Vadeli Karşılıklar9.061.003 8.823.791Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar248.249 148.621Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.812.754 8.675.170Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM631.270.676 842.290.696TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER631.270.676 842.290.696UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.267.982.934 867.267.798İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.267.982.934 867.267.798Banka Kredileri1.207.375.635 843.468.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar60.607.299 23.799.080Diğer Borçlar4.049.780 5.494.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.790.371 2.790.371İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.259.409 2.703.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.568 226.502Uzun Vadeli Karşılıklar1.207.519 1.036.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.012.630 699.149Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar194.889 336.892Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.122.913 4.247.648Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.278.424.714 878.272.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.909.695.390 1.720.562.848ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.010.143.036 3.949.820.792Ödenmiş Sermaye500.000.000 500.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.052.439 -3.052.439Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-12.770.341 -10.633.456Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)146.620.158 141.430.834Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)102.303.924 99.075.327Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar44.494.527 42.533.800Diğer Kazançlar (Kayıplar)-178.293 -178.293Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.607.893 9.568.612Diğer Özkaynak Payları331.244 331.244Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.314.046.274 1.764.526.292Net Dönem Karı veya Zararı59.360.247 1.547.649.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.010.143.036 3.949.820.792TOPLAM KAYNAKLAR5.919.838.426 5.670.383.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat251.045.015 146.554.526 140.291.154 77.213.678Satışların Maliyeti-52.436.461 -25.673.877 -21.060.156 -11.326.870TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)198.608.554 120.880.649 119.230.998 65.886.808BRÜT KAR (ZARAR)198.608.554 120.880.649 119.230.998 65.886.808Genel Yönetim Giderleri-2.803.250 -2.590.930 -396.437 -1.680.088Pazarlama Giderleri-250.262 -109.822 -130.017 -52.190Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.964.783 4.339.872 3.107.694 2.565.454Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.305.682 -2.736.386 -9.062.937 -927.256ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)188.214.143 119.783.383 112.749.301 65.792.728Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.781.804 13.750.795 2.240.348 13.750.795Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5.427.302 237.223 0 764.469FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)197.423.249 133.771.401 114.989.649 80.307.992Finansman Gelirleri106.954.968 30.140.769 63.304.966 12.068.224Finansman Giderleri-243.912.611 -156.457.211 -130.933.988 -73.865.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.465.606 7.454.959 47.360.627 18.510.325Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.105.360 -48.911 -338.723 133.993Dönem Vergi (Gideri) Geliri-997.472 -189.483 -156.688 118.947Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-107.888 140.572 -182.035 15.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)59.360.246 7.406.048 47.021.904 18.644.318DÖNEM KARI (ZARARI)59.360.246 7.406.048 47.021.904 18.644.318Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları59.360.246 7.406.048 47.021.904 18.644.318Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.052.439 -26.776 4.144.151 -15.329Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.052.439 -26.776 4.144.151 -15.329Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.052.439 8.926 4.144.151 5.110Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 -35.702 0 -20.439Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.052.439 -26.776 4.144.151 -15.329TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.412.685 7.379.272 51.166.055 18.628.989Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları62.412.685 7.379.272 51.166.055 18.628.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048723BIST