***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler246.000.001 -1.047.230 -1.270.005 89.752.887 -47.348 7.563.403 1.356.328.855 410.426.474 2.107.707.037 2.107.707.037 2.107.707.037Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler410.426.474 -410.426.474 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.674.269 46.674.269 46.674.269 46.674.269Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı253.999.999 253.999.999 253.999.999 253.999.999Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.005.209 917.547 -17.403 2.005.209 -2.251.898 -1.351.754 -1.351.754 -1.351.754Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -3.052.439 917.547 -1.270.005 89.752.887 -64.751 9.568.612 1.764.503.431 46.674.269 2.407.029.551 2.407.029.551 2.407.029.551Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 -3.052.439 331.244 -1.270.005 89.752.887 42.435.256 9.568.612 1.764.503.431 1.542.289.462 3.944.540.294 3.944.540.294 3.944.540.294Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-1.542.289.462 -1.542.289.462 -1.542.289.462 -1.542.289.462Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.052.439 -8.889.666 1.534.941.102 137.843.623 1.666.947.498 1.666.947.498 1.666.947.498Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -3.052.439 331.244 1.782.434 89.752.887 42.435.256 678.946 3.299.426.379 137.843.623 4.069.198.330 4.069.198.330 4.069.198.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.097.886 1.151.429Dönem Karı (Zararı)137.843.623 46.674.269Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.618.271 46.850.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.272.325 7.543.772Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.444.383 845.901Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler132.299Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler590.193Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.444.383 123.409Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 83.739Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler108.530Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-24.791Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler46.289.386Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -13.448.576Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13.448.576Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 5.782.784İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5.782.784Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.790.329Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-246.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.635.992 -91.269.455Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-157.906.559 -59.044.343İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-157.906.559 -39.156.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.887.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -683.483İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-683.483Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14.216.530Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)59.296.035 2.156.521Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler312.343 -26.738.963İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)312.343 -36.187.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.448.081Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.247.225 7.826.891İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.293.785İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)97.247.225 2.533.106Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)133.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.470.418 -14.919.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-844.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21.470.418 -14.074.890Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları200.097.886 2.255.136Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.103.707YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-392.710.490 -175.709.516Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.915.773Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.915.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-392.710.490 -22.856.429Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-392.710.490 -22.856.429Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-162.768.860Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.107.244 355.054.128Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 253.999.999Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri253.999.999İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri88.107.244 448.500.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri88.107.244 448.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -347.445.871Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-347.445.871YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-104.505.360 180.496.041NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-104.505.360 180.496.041DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ426.087.297 222.856.883DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ321.581.937 403.352.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri321.581.937 426.087.297Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar196.861.503 38.954.944İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar181.518.299 20.342.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar15.343.204 18.612.518Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.767.729 61.063.764İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar55.594.526İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.767.729 5.469.238Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler5.545.885 2.220.434İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.545.885 2.220.434Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar621.355 1.634.370Diğer Dönen Varlıklar0 14.150.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.150.704ARA TOPLAM526.378.409 544.111.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR526.378.409 544.111.513DURAN VARLIKLARMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar42.681.386 56.897.916Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar115.033.755 124.524.585Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.174.747.530 4.813.634.171Maddi Duran Varlıklar99.477.816 82.479.424Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler9.277.544 24.067.873İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.277.544 24.067.873Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.441.218.031 5.101.603.969TOPLAM VARLIKLAR5.967.596.440 5.645.715.482KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar135.978.603 155.870.675İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar135.978.603 155.870.675Banka Kredileri135.978.603 155.870.675İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları510.782.611 630.106.089İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları510.782.611 630.106.089Banka Kredileri467.218.756 604.785.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.563.855 25.321.082İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar10.124.640 9.812.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.523.621İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.124.640 8.288.676Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar342.950 201.631Diğer Borçlar28.241.936 22.382.779İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.241.573 13.475.432İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.000.363 8.907.347Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)162.190 488.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)162.190 488.604Kısa Vadeli Karşılıklar8.675.171 8.675.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.675.171 8.675.171Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM694.308.101 827.537.246TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER694.308.101 827.537.246UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.199.359.469 867.267.798İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.199.359.469 867.267.798Banka Kredileri1.107.776.179 843.468.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar91.583.290 23.799.080İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar4.049.780 5.494.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.790.371 2.790.371İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.259.409 2.703.792Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.178 226.502İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.178 226.502Uzun Vadeli Karşılıklar447.692 312.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar447.692 312.587Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler194.890 336.892İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler194.890 336.892TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.204.090.009 873.637.942TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.898.398.110 1.701.175.188ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.069.198.330 3.944.540.294Ödenmiş Sermaye500.000.000 500.000.000Sermaye Düzeltme Farkları331.244 331.244Geri Alınmış Paylar (-)-3.052.439 -3.052.439Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.782.434 -1.270.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)132.188.143 132.188.143Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)89.752.887 89.752.887Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar42.533.800 42.533.800Diğer Kazançlar (Kayıplar)-98.544 -98.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler678.946 9.568.612Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.299.426.379 1.764.485.277Net Dönem Karı veya Zararı137.843.623 1.542.289.462TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.944.540.294TOPLAM KAYNAKLAR5.967.596.440 5.645.715.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat399.207.876 222.188.092 165.179.556 78.840.940Satışların Maliyeti-68.911.809 -29.372.297 -23.580.221 -9.721.498TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)330.296.067 192.815.795 141.599.335 69.119.442Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)330.296.067 192.815.795 141.599.335 69.119.442Genel Yönetim Giderleri-7.839.258 -5.439.609 -5.412.773 -2.924.403Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.858.149 9.537.020 5.259.341 5.257.117Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.908.123 -3.311.211 -1.082.527 -599.567ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)318.406.835 193.601.995 140.363.376 70.852.589Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.061.498 13.776.538 1.279.694 25.743Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8.688.569 -5.782.784 3.261.266 2.532.375FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)332.156.902 201.595.749 144.904.336 73.410.707Finansman Gelirleri152.147.145 44.746.330 45.491.028 14.370.469Finansman Giderleri-346.460.424 -199.667.810 -103.684.154 -43.205.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)137.843.623 46.674.269 86.711.210 44.575.492Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)137.843.623 46.674.269 86.711.210 44.575.492DÖNEM KARI (ZARARI)137.843.623 46.674.269 86.711.210 44.575.492Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları137.843.623 46.674.269 86.711.210 44.575.492Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.052.439 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.052.439 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi3.052.439Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 245Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 245Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi245DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.052.439 0 245TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.896.062 46.674.269 86.711.210 44.575.737Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları140.896.062 46.674.269 86.711.210 44.575.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072969BIST