***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.10.2022 18:34
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
246.000.001 -1.047.230 -1.270.005 89.752.887 -47.348 7.563.403 1.356.328.855 410.426.474 2.107.707.037 2.107.707.037 2.107.707.037
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
410.426.474 -410.426.474 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.674.269 46.674.269 46.674.269 46.674.269
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
253.999.999 253.999.999 253.999.999 253.999.999
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.005.209 917.547 -17.403 2.005.209 -2.251.898 -1.351.754 -1.351.754 -1.351.754
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -3.052.439 917.547 -1.270.005 89.752.887 -64.751 9.568.612 1.764.503.431 46.674.269 2.407.029.551 2.407.029.551 2.407.029.551
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 -3.052.439 331.244 -1.270.005 89.752.887 42.435.256 9.568.612 1.764.503.431 1.542.289.462 3.944.540.294 3.944.540.294 3.944.540.294
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-1.542.289.462 -1.542.289.462 -1.542.289.462 -1.542.289.462
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.052.439 -8.889.666 1.534.941.102 137.843.623 1.666.947.498 1.666.947.498 1.666.947.498
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -3.052.439 331.244 1.782.434 89.752.887 42.435.256 678.946 3.299.426.379 137.843.623 4.069.198.330 4.069.198.330 4.069.198.330
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.097.886 1.151.429
Dönem Karı (Zararı)
137.843.623 46.674.269
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.618.271 46.850.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.272.325 7.543.772
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.444.383 845.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
132.299
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
590.193
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.444.383 123.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 83.739
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
108.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.791
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
46.289.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -13.448.576
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.448.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 5.782.784
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5.782.784
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.790.329
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-246.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.635.992 -91.269.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.906.559 -59.044.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.906.559 -39.156.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.887.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -683.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-683.483
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.216.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
59.296.035 2.156.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
312.343 -26.738.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
312.343 -36.187.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.448.081
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.247.225 7.826.891
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.293.785
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
97.247.225 2.533.106
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
133.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.470.418 -14.919.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-844.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.470.418 -14.074.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
200.097.886 2.255.136
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.103.707
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-392.710.490 -175.709.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.915.773
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.915.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-392.710.490 -22.856.429
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-392.710.490 -22.856.429
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.768.860
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.107.244 355.054.128
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 253.999.999
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253.999.999
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.107.244 448.500.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
88.107.244 448.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -347.445.871
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-347.445.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.505.360 180.496.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.505.360 180.496.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
426.087.297 222.856.883
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
321.581.937 403.352.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
321.581.937 426.087.297
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
196.861.503 38.954.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
181.518.299 20.342.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.343.204 18.612.518
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.767.729 61.063.764
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
55.594.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.767.729 5.469.238
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
5.545.885 2.220.434
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.545.885 2.220.434
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
621.355 1.634.370
Diğer Dönen Varlıklar
0 14.150.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.150.704
ARA TOPLAM
526.378.409 544.111.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
526.378.409 544.111.513
DURAN VARLIKLAR
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
42.681.386 56.897.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
115.033.755 124.524.585
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.174.747.530 4.813.634.171
Maddi Duran Varlıklar
99.477.816 82.479.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9.277.544 24.067.873
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.277.544 24.067.873
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.441.218.031 5.101.603.969
TOPLAM VARLIKLAR
5.967.596.440 5.645.715.482
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.978.603 155.870.675
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.978.603 155.870.675
Banka Kredileri
135.978.603 155.870.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
510.782.611 630.106.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
510.782.611 630.106.089
Banka Kredileri
467.218.756 604.785.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.563.855 25.321.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10.124.640 9.812.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.523.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.124.640 8.288.676
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
342.950 201.631
Diğer Borçlar
28.241.936 22.382.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.241.573 13.475.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.000.363 8.907.347
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
162.190 488.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
162.190 488.604
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.675.171 8.675.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.675.171 8.675.171
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
694.308.101 827.537.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
694.308.101 827.537.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.199.359.469 867.267.798
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.199.359.469 867.267.798
Banka Kredileri
1.107.776.179 843.468.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
91.583.290 23.799.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.049.780 5.494.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.790.371 2.790.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.259.409 2.703.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.178 226.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.178 226.502
Uzun Vadeli Karşılıklar
447.692 312.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
447.692 312.587
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
194.890 336.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
194.890 336.892
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.204.090.009 873.637.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.898.398.110 1.701.175.188
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.069.198.330 3.944.540.294
Ödenmiş Sermaye
500.000.000 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
331.244 331.244
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.052.439 -3.052.439
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.782.434 -1.270.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
132.188.143 132.188.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.752.887 89.752.887
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
42.533.800 42.533.800
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-98.544 -98.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
678.946 9.568.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.299.426.379 1.764.485.277
Net Dönem Karı veya Zararı
137.843.623 1.542.289.462
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.944.540.294
TOPLAM KAYNAKLAR
5.967.596.440 5.645.715.482
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
399.207.876 222.188.092 165.179.556 78.840.940
Satışların Maliyeti
-68.911.809 -29.372.297 -23.580.221 -9.721.498
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
330.296.067 192.815.795 141.599.335 69.119.442
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
330.296.067 192.815.795 141.599.335 69.119.442
Genel Yönetim Giderleri
-7.839.258 -5.439.609 -5.412.773 -2.924.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.858.149 9.537.020 5.259.341 5.257.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.908.123 -3.311.211 -1.082.527 -599.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
318.406.835 193.601.995 140.363.376 70.852.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.061.498 13.776.538 1.279.694 25.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8.688.569 -5.782.784 3.261.266 2.532.375
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
332.156.902 201.595.749 144.904.336 73.410.707
Finansman Gelirleri
152.147.145 44.746.330 45.491.028 14.370.469
Finansman Giderleri
-346.460.424 -199.667.810 -103.684.154 -43.205.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
137.843.623 46.674.269 86.711.210 44.575.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.843.623 46.674.269 86.711.210 44.575.492
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.843.623 46.674.269 86.711.210 44.575.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
137.843.623 46.674.269 86.711.210 44.575.492
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.052.439 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.052.439 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
3.052.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 245
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 245
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
245
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.052.439 0 245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.896.062 46.674.269 86.711.210 44.575.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
140.896.062 46.674.269 86.711.210 44.575.737
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072969
BIST