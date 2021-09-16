***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01/01/2021 - 30/06/2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniSehven Finansman Gelirleri ve Finansman Giderleri takdim tehirle yanlış girilmiştirDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadırAçıklamalarŞirketimizin 17/08/2021 tarihinde yayınlanan 01/01/2021-30/06/2021 dönemine ait konsolide finansal tablolarda, sehven Finansman Gelirleri ve Finansman Giderleri takdim tehirle yanlış girilmiştir.Seans kapanışından sonra düzeltilmiş Finansal Tablolar ve Dipnotlar yeniden yayınlanacak olup, söz konusu değişikliğin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964052BIST