Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

16.09.2021 10:10



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2021 - 30/06/2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Sehven Finansman Gelirleri ve Finansman Giderleri takdim tehirle yanlış girilmiştir
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır
Açıklamalar

Şirketimizin 17/08/2021 tarihinde yayınlanan 01/01/2021-30/06/2021 dönemine ait konsolide finansal tablolarda, sehven Finansman Gelirleri ve Finansman Giderleri takdim tehirle yanlış girilmiştir.
Seans kapanışından sonra düzeltilmiş Finansal Tablolar ve Dipnotlar yeniden yayınlanacak olup, söz konusu değişikliğin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964052


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:251.430
Değişim :  0,46% |  6,48
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler11:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 9,35 4.660.805 % 10,00  
TEZOL 16,77 1.969.335 % 9,97  
BASCM 10,50 79.905 % 9,95  
YEOTK 51,80 225.799.311 % 9,93  
ESEN 35,86 84.801.818 % 9,00  
daha fazla
11:25 Alış Satış %  
Dolar 8,4422 8,4460 % 0,23  
Euro 9,9561 9,9632 % -0,09  
Sterlin 11,6380 11,6964 % 0,07  
Frank 9,1162 9,1711 % -0,11  
Riyal 2,2456 2,2568 % 0,24  
daha fazla
11:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -8,41  
Altın Gr. 485 485 -1,41  
Cumhuriyet 3.226 3.275 -1,00  
Tam 3.211 3.292 -2,16  
Yarım 1.552 1.592 -1,04  
Çeyrek 778 796 -0,52  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 -0,26  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,06  
B. Petrol 75,50 75,50 0,05  
Seans Raporu 11:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru