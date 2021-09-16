***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
16.09.2021 10:10
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2021 - 30/06/2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Sehven Finansman Gelirleri ve Finansman Giderleri takdim tehirle yanlış girilmiştir
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır
Açıklamalar
Şirketimizin 17/08/2021 tarihinde yayınlanan 01/01/2021-30/06/2021 dönemine ait konsolide finansal tablolarda, sehven Finansman Gelirleri ve Finansman Giderleri takdim tehirle yanlış girilmiştir.
Seans kapanışından sonra düzeltilmiş Finansal Tablolar ve Dipnotlar yeniden yayınlanacak olup, söz konusu değişikliğin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964052
BIST
11:251.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
11:258,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0191
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4486
En Düşük
8,4182
11:259,9632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
9,9994
En Düşük
9,9479
11:25484,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,32
|Açılış
|: 484,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler11:25
|GARFA
|9,35
|4.660.805
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|1.969.335
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|225.799.311
|% 9,93
|
|ESEN
|35,86
|84.801.818
|% 9,00
|
|ISKPL
|8,01
|119.407.347
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|20.117.484
|% -9,99
|
|SELVA
|7,46
|40.776.324
|% -9,79
|
|IHGZT
|1,20
|30.294.980
|% -6,25
|
|NIBAS
|11,92
|5.869.441
|% -4,64
|
|GARAN
|9,55
|454.466.582
|% 1,27
|
|THYAO
|12,43
|244.132.119
|% 1,39
|
|TUPRS
|109,20
|232.374.549
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,80
|225.799.311
|% 9,93
|
|KOZAL
|97,70
|179.567.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,49
|125.991.201
|% 0,81
|
|GARAN
|9,55
|454.466.582
|% 1,27
|
|ODAS
|1,45
|42.253.944
|% 0,69
|
|IHGZT
|1,20
|30.294.980
|% -6,25
|
|EKGYO
|1,83
|37.746.907
|% 0,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4422
|8,4460
|% 0,23
|
|Euro
|9,9561
|9,9632
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6380
|11,6964
|% 0,07
|
|Frank
|9,1162
|9,1711
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2456
|2,2568
|% 0,24
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,05
|