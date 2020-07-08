***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.05.2020Genel Kurul Tarihi 24.06.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,5 - 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,9 - 2019 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,10 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,11 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,14 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,16 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2019 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,18 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2020 tarihinde saat 12:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda- 2019 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,- 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,- 2019 yılı dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına,- 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyelerinin ibralarına,- 2020 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Reysas GYO Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimize ait 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/07/2020 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 08/07/2020 tarih ve 10114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857436BIST