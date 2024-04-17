***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 21.03.2024Genel Kurul Tarihi 17.04.2024Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:11 PK:34696 Üsküdar / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-44940 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091341766 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,4 - Dilek ve öneriler.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2023 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2024 tarihinde saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda-Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 REYSAŞ GYO 2023 A İMTİYAZLI TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 REYSAŞ GYO HAZİRUN(A).pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimize ait 2023 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274104BIST