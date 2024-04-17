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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2024 20:04
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 21.03.2024
Genel Kurul Tarihi 17.04.2024
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:11 PK:34696 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-44940 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091341766 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Dilek ve öneriler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2023 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2024 tarihinde saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
-Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 REYSAŞ GYO 2023 A İMTİYAZLI TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 REYSAŞ GYO HAZİRUN(A).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimize ait 2023 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274104


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