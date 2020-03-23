***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.03.2020 08:14
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 23/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 24/03/2020 tarihinde saat:12:00'de yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve saat:13:30'da yapılacak olan A Grubu (İmtiyazlı) Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831221
BIST
10:1082.801
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -2.994,39
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:106,5812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5812
En Düşük
6,5266
10:107,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0426
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:10315,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,79
|Açılış
|: 315,04
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|QNBFL
|144,70
|23.731
|% 9,95
|
|RTALB
|4,81
|10.517.699
|% 9,82
|
|ATSYH
|1,24
|33
|% 9,73
|
|ULUUN
|3,79
|2.598.410
|% 8,91
|
|ISYAT
|2,18
|1.150.765
|% -16,46
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|22.960
|% -9,89
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|GARAN
|7,08
|29.092.888
|% -5,09
|
|ECILC
|3,60
|25.283.491
|% 8,43
|
|ASELS
|20,66
|21.090.923
|% -3,46
|
|ISFIN
|2,98
|16.261.982
|% -1,97
|
|THYAO
|7,65
|15.223.795
|% -4,14
|
|ECILC
|3,60
|25.283.491
|% 8,43
|
|IHLGM
|0,71
|4.859.627
|% -5,33
|
|YKBNK
|1,81
|10.668.243
|% -3,72
|
|ISFIN
|2,98
|16.261.982
|% -1,97
|
|ODAS
|1,17
|6.076.697
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6734
|7,7119
|% 0,88
|
|Frank
|6,6619
|6,7021
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7467
|1,7554
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-9,94
|
|Altın Gr.
|314
|315
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,51
|12,53
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|-0,71
|