***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 23/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 24/03/2020 tarihinde saat:12:00'de yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve saat:13:30'da yapılacak olan A Grubu (İmtiyazlı) Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831221BIST