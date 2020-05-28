***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 14:43
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-31/03/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ümraniye Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847267
BIST
14:54105.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 404,94
|Açılış
|: 105.556
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|Önceki Kapanış
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106.292
En Düşük
104.535
14:546,8181
En Yüksek
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|Açılış
|: 377,44
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|Önceki Kapanış
|: 372,37
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378,23
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|15,29
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|GLBMD
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|IZTAR
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|
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|
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|
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|
|PGSUS
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|849.884.234
|% 0,42
|
|ASELS
|30,10
|548.153.333
|% 0,07
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|AKBNK
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|500.263.703
|% 0,89
|
|GARAN
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|% 1,44
|
|THYAO
|12,64
|2.448.563.408
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,43
|220.347.434
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|262.638.375
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,96
|335.189.173
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3285
|8,3703
|% 0,58
|
|Frank
|7,0001
|7,0423
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8099
|1,8190
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|12,49
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,40
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,40
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
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|B. Petrol
|35,57
|35,57
|0,97
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