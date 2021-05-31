***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 13:26
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-31/03/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ümraniye Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938977
BIST
15:361.418
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|IHLGM
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|% 10,00
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|YAYLA
|3,85
|39.659.901
|% 10,00
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|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
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|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
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|TUCLK
|11,89
|45.276.339
|% 9,99
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|KUTPO
|36,12
|74.757.152
|% -9,97
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|ISGSY
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|% -9,95
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|295.556
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|EKGYO
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|GARAN
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|377.670.239
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|EKGYO
|1,95
|414.968.899
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|YKBNK
|2,15
|297.466.332
|% -0,46
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|IHLGM
|1,10
|114.787.216
|% 10,00
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|THYAO
|13,33
|1.029.382.607
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|KARSN
|4,49
|324.656.008
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|15:35
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|Dolar
|8,4836
|8,4853
|% -0,93
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|Euro
|10,3510
|10,3572
|% -0,81
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|Sterlin
|11,9997
|12,0599
|% -0,96
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|Frank
|9,3904
|9,4470
|% -0,94
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|Riyal
|2,2559
|2,2672
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|Alış
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|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,38
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|Altın Gr.
|521
|521
|-3,42
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|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
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|Tam
|3.426
|3.512
|-9,35
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|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,52
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|Çeyrek
|830
|849
|-2,26
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|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
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|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,03
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|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
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