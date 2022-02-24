***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
24.02.2022 15:05
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ümraniye Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
24/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004066
BIST
15:141.835
En Yüksek
|Değişim
|: -8,99%
|| -181,16
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
15:1414,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 0,7551
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
15:1416,4325
En Yüksek
|Değişim
|: 4,95%
|| 0,7747
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
15:14915,91
En Yüksek
|Değişim
|: 7,96%
|| 67,51
|Açılış
|: 915,91
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ALKA
|17,82
|46.983.336
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,59
|150.518.368
|% 5,95
|
|HUNER
|2,53
|664.217.370
|% 4,55
|
|PETUN
|19,93
|44.005.793
|% 4,18
|
|DAGHL
|13,84
|6.675.461
|% 2,52
|
|YAPRK
|29,52
|8.830.826
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|164.205.048
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|222.161.656
|% -10,00
|
|ISGSY
|6,93
|6.134.827
|% -10,00
|
|HATEK
|16,38
|6.247.055
|% -10,00
|
|EREGL
|28,06
|2.730.053.200
|% -7,76
|
|GARAN
|10,99
|1.603.658.083
|% -5,50
|
|THYAO
|25,28
|1.458.918.600
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.124.817.796
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,55
|776.253.808
|% -9,44
|
|HUNER
|2,53
|664.217.370
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,55
|776.253.808
|% -9,44
|
|GARAN
|10,99
|1.603.658.083
|% -5,50
|
|ODAS
|1,26
|164.205.048
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|238.873.739
|% -9,95
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5978
|14,6121
|% 5,75
|
|Euro
|16,4096
|16,5066
|% 5,42
|
|Sterlin
|19,3644
|19,4615
|% 3,80
|
|Frank
|15,6317
|15,7258
|% 4,30
|
|Riyal
|3,8526
|3,8719
|% 4,93
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|46,89
|
|Altın Gr.
|915
|916
|67,11
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.242
|529,00
|
|Tam
|6.127
|6.286
|543,75
|
|Yarım
|2.962
|3.041
|263,03
|
|Çeyrek
|1.485
|1.520
|131,52
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,89
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,08
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
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15:26XU100
Endeks 1, 835 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 96 altında . İşlem hacmi 19, 905.00 milyon TL de
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TOASO, GUBRF
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -161, 26 kaybederek (% -8.88 ) 1, 655
-
15:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGSY, VESTL, IEYHO, BRLSM, AKSGY, QNBFL, MNDRS, GEDZA, HLGYO, INDES
-
15:21
GLDTR, ZGOLD, USDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında