***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 15:47
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2022-31/03/2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ümraniye Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1.Dönem Geçici Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031465
BIST
15:502.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -16,13
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:5015,9377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0958
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:5016,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0130
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:50945,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,85
|Açılış
|: 945,37
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:50
|IMASM
|46,90
|19.841.958
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.190.761
|% 9,85
|
|SMART
|5,93
|20.530.990
|% 8,81
|
|GRNYO
|2,45
|4.812.714
|% 8,41
|
|SMRTG
|21,46
|120.699.483
|% -7,18
|
|SANKO
|10,93
|15.129.879
|% -6,82
|
|MANAS
|23,42
|14.957.110
|% -6,62
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|PAMEL
|99,00
|5.991.273
|% -6,43
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|ASELS
|23,12
|2.311.411.668
|% 3,96
|
|THYAO
|42,74
|1.898.708.987
|% 0,80
|
|SISE
|19,46
|1.361.007.043
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,38
|1.212.632.568
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,62
|543.260.226
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|216.884.467
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9319
|15,9377
|% 0,60
|
|Euro
|16,8315
|16,8492
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,8317
|19,9311
|% 0,44
|
|Frank
|16,3198
|16,4181
|% 0,40
|
|Riyal
|4,2366
|4,2579
|% 0,39
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,22
|
|Altın Gr.
|946
|946
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.237
|6.394
|-7,65
|
|Yarım
|3.014
|3.093
|-3,70
|
|Çeyrek
|1.512
|1.546
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,34
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05ITTFH
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 498, 354 adet işlem
-
16:04SANKO
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 091 adet işlem
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 91 kaybederek (% -0.60 ) 2, 129
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, LIDFA, IMASM
-
16:03
SMART, GRNYO, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında