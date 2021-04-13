***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAnkara İli Sincan İlçesindeki Taşınmaz Mal Satışıİhaleyi Açan TarafT.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı12/04/2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi12/04/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih12/04/2021İhale SonucuOlumluİhale Bedeli12.750.000 TL+KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%5,70AçıklamalarT.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/8106 TLMT.gereğince açık teklif usulü ile yapılan Taşınmaz Mal Satış İhalesi sonucunda Ankara İli Sincan İlçesindeki 13.847 m2'lik %100 Sanayi İmarlı gayrimenkule şirketimiz 12.750.000-TL+KDV teklif vermiş ve ihale şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.İhale Komisyonu tarafından kesin satış işlemleri tamamlandığında konu kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927079BIST