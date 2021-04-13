***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.04.2021 09:29
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Ankara İli Sincan İlçesindeki Taşınmaz Mal Satışı
İhaleyi Açan Taraf
T.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
12/04/2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
12/04/2021
İhale Sonucu
Olumlu
İhale Bedeli
12.750.000 TL+KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%5,70
Açıklamalar
T.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/8106 TLMT.gereğince açık teklif usulü ile yapılan Taşınmaz Mal Satış İhalesi sonucunda Ankara İli Sincan İlçesindeki 13.847 m2'lik %100 Sanayi İmarlı gayrimenkule şirketimiz 12.750.000-TL+KDV teklif vermiş ve ihale şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.
İhale Komisyonu tarafından kesin satış işlemleri tamamlandığında konu kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927079
BIST
13:171.361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,22
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:178,1492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:179,6969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0198
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:17452,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,53
|Açılış
|: 452,52
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:15
|MTRKS
|49,56
|5.754.759
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|951.643
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.779.492
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.853.423
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.700.347
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.892.137
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,74
|573.200.848
|% 2,07
|
|FENER
|33,90
|451.175.486
|% 8,31
|
|GARAN
|6,61
|379.628.647
|% -0,15
|
|KOZAL
|112,40
|357.894.439
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,81
|322.483.153
|% -7,19
|
|EKGYO
|1,76
|278.352.689
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|201.768.862
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|187.702.333
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,55
|208.377.682
|% 0,28
|
|GARAN
|6,61
|379.628.647
|% -0,15
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1426
|8,1470
|% -0,03
|
|Euro
|9,6832
|9,6913
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1784
|11,2344
|% 0,10
|
|Frank
|8,7748
|8,8277
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1673
|2,1782
|% 0,04
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,24
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|-6,18
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-2,99
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|0,71
|