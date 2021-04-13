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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.04.2021 09:29



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Ankara İli Sincan İlçesindeki Taşınmaz Mal Satışı
İhaleyi Açan Taraf
T.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
12/04/2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
12/04/2021
İhale Sonucu
Olumlu
İhale Bedeli
12.750.000 TL+KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%5,70
Açıklamalar

T.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/8106 TLMT.gereğince açık teklif usulü ile yapılan Taşınmaz Mal Satış İhalesi sonucunda Ankara İli Sincan İlçesindeki 13.847 m2'lik %100 Sanayi İmarlı gayrimenkule şirketimiz 12.750.000-TL+KDV teklif vermiş ve ihale şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.
İhale Komisyonu tarafından kesin satış işlemleri tamamlandığında konu kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.    Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927079


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Altın Gr. 453 453 -1,44  
Cumhuriyet 3.000 3.045 -7,00  
Tam 2.985 3.062 -6,18  
Yarım 1.443 1.481 -2,99  
Çeyrek 724 741 -1,49  
Gümüş.Ons 24,91 24,95 0,13  
Gümüş Gr. 6,54 6,54 0,04  
B. Petrol 63,99 63,99 0,71  
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