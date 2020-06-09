***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.06.2020 16:03
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan 'İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin' raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının piyasa koşullarında gerçekleştiği, 2020 yılı sonunda ise %10 limitinin altında ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850137
BIST
16:15109.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -603,81
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
16:156,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
16:157,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6963
En Düşük
7,6354
16:15375,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,71
|Açılış
|: 375,44
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
375,90
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.285.156
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.747.434
|% 9,95
|
|DAGHL
|8,73
|1.829.856
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.736.229
|% -9,94
|
|MAALT
|81,10
|40.884.365
|% -7,53
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,34
|19.751.153
|% -6,26
|
|EKGYO
|1,80
|808.539.865
|% 3,45
|
|GSRAY
|3,89
|798.791.409
|% 4,01
|
|GARAN
|8,16
|775.178.044
|% -1,21
|
|THYAO
|12,64
|409.699.850
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,41
|403.402.105
|% 6,02
|
|EKGYO
|1,80
|808.539.865
|% 3,45
|
|IHLGM
|1,41
|403.402.105
|% 6,02
|
|GSRAY
|3,89
|798.791.409
|% 4,01
|
|IHLAS
|0,76
|99.890.063
|% 2,70
|
|KARSN
|1,98
|244.405.275
|% 3,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5934
|8,6365
|% -0,20
|
|Frank
|7,1138
|7,1567
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8080
|1,8171
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|16,92
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.530
|43,00
|
|Tam
|2.503
|2.531
|29,60
|
|Yarım
|1.222
|1.232
|10,60
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:26XU100
Endeks 109, 020 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 8, 516.00 milyon TL de
-
16:23MRSHL
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 84.55 lira fiyatla işlem gören hissede 257, 635 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -733, 4 kaybederek (% -0.71 ) 101, 894
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, PEGYO, EGCEY, EKIZ, YONGA, TACTR
-
16:21
BAYRK, METAL, YYAPI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında