***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/05/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %103,25203 oranında 253.999.999-TL arttırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, henüz Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanmamıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir. İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939863BIST