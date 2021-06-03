***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
03.06.2021 15:33
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05/05/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %103,25203 oranında 253.999.999-TL arttırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, henüz Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanmamıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir. İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939863
BIST
16:161.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,21
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:168,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1027
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1610,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0863
|Açılış
|: 10,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:16525,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,82
|Açılış
|: 525,97
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:16
|VAKKO
|14,30
|83.631.774
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.847.105
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.199.808
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.552.484
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,65
|12.202.793
|% -5,72
|
|THYAO
|13,90
|2.119.146.475
|% 1,83
|
|GARAN
|7,98
|1.061.738.752
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,61
|907.261.088
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,18
|575.285.632
|% -1,36
|
|PETKM
|6,25
|558.124.327
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,18
|575.285.632
|% -1,36
|
|THYAO
|13,90
|2.119.146.475
|% 1,83
|
|GARAN
|7,98
|1.061.738.752
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,94
|235.696.024
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,15
|135.226.995
|% 7,48
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6931
|8,6954
|% 1,20
|
|Euro
|10,5803
|10,5843
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,2654
|12,3269
|% 1,03
|
|Frank
|9,6060
|9,6639
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 1,24
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-30,95
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|-4,00
|
|Tam
|3.464
|3.553
|-4,06
|
|Yarım
|1.674
|1.719
|-1,96
|
|Çeyrek
|840
|859
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|0,07
|
Seans Raporu
16:16
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16:32CANTE
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 724, 502 adet işlem
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16:31XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 13, 950.00 milyon TL de
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16:30IZFAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 081 adet işlem
-
16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
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16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL