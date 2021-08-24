***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
24.08.2021 15:27
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/06/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/08/2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-10043 sayılı yazısı ile onaylanan izahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960204
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|Altın Gr.
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|488
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|3.293
|-7,00
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|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
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|1.601
|-3,00
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|Çeyrek
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|801
|-1,50
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|23,90
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