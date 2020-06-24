Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.06.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Genel Kurulda Onaylanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02-E.00050868195 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili hususu Genel Kurulda görüşülmüş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852674


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:30114.747
Değişim :  -0,51% |  -592,29
Açılış :  115.369  
Önceki Kapanış :  115.339  
En Yüksek
115.627 En Düşük
114.525
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 436.871.159 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.897.680 % 9,99  
AYEN 4,41 230.861.183 % 9,98  
AKMGY 33,06 5.707.697 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5245 8,5672 % -0,26  
Frank 7,2093 7,2527 % -0,10  
Riyal 1,8216 1,8308 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 -1,09  
Altın Gr. 390 390 0,96  
Cumhuriyet 2.532 2.548 9,50  
Tam 2.598 2.612 9,80  
Yarım 1.266 1.278 4,80  
Çeyrek 635 640 2,40  
Gümüş.Ons 17,64 17,66 -0,29  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,06  
B. Petrol 41,69 41,69 -0,94  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru