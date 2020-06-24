***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2020 17:09
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Genel Kurulda Onaylanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02-E.00050868195 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili hususu Genel Kurulda görüşülmüş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852674
BIST
17:30114.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -592,29
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:306,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:307,7261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:30389,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,63
|Açılış
|: 389,91
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.871.159
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.897.680
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|230.861.183
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,18
|32.731.025
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|82.917.472
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,20
|13.399.939
|% -8,69
|
|KRDMD
|3,13
|3.151.704.270
|% 5,74
|
|PETKM
|4,24
|936.200.465
|% 2,42
|
|GARAN
|8,27
|906.377.779
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,76
|829.747.777
|% 4,16
|
|KARSN
|2,74
|658.413.280
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,13
|3.151.704.270
|% 5,74
|
|CEMAS
|1,43
|436.871.159
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.105.760
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|567.993.853
|% 1,84
|
|KARSN
|2,74
|658.413.280
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5245
|8,5672
|% -0,26
|
|Frank
|7,2093
|7,2527
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-1,09
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.548
|9,50
|
|Tam
|2.598
|2.612
|9,80
|
|Yarım
|1.266
|1.278
|4,80
|
|Çeyrek
|635
|640
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,94
|
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