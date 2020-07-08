***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 18:54
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 03.07.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02-E.00050868195 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/07/2020 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 08/07/2020 tarih ve 10114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857459
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
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|Açılış
|: 119.603
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En Düşük
118.577
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6,8673
En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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|Açılış
|: 399,55
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|Önceki Kapanış
|: 395,97
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401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6097
|8,6528
|% 0,36
|
|Frank
|7,2808
|7,3247
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|15,21
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.611
|27,20
|
|Tam
|2.665
|2.679
|27,90
|
|Yarım
|1.294
|1.311
|13,70
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|-0,14
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