***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.02.2021 16:57
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının ve Süresinin Uzatılması SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14/01/2021 tarih ve 613 sayılı kararı doğrultusunda mevcut 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 14/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Kurul tarafından iletilen 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili 2021 .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907487
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:057,1444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
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7,1780
En Düşük
7,0970
18:058,5636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0620
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
18:05411,44
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -10,63
|Açılış
|: 411,85
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
410,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|79,20
|3.607.985
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.667.016
|% 10,00
|
|ORGE
|10,01
|98.832.049
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.115.965
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.942.071
|% 10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.363.630
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|24.267.086
|% -9,94
|
|UFUK
|19,00
|473.351
|% -7,32
|
|INTEM
|61,80
|2.709.688
|% -7,07
|
|DNISI
|17,40
|154.089.920
|% -6,70
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|GARAN
|9,92
|1.422.159.091
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,93
|1.288.062.342
|% 0,73
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,48
|1.162.827.724
|% -1,59
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|PEGYO
|2,53
|641.264.808
|% -3,07
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1427
|7,1444
|% -0,28
|
|Euro
|8,5563
|8,5636
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,7310
|9,7798
|% -0,01
|
|Frank
|7,8738
|7,9212
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8986
|1,9082
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-38,94
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-10,86
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|58,58
|58,58
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 048, 040 adet işlem
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Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 25, 380.00 milyon TL de
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
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