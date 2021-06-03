***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Genel Kurulda Onaylanması ve Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 03.06.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve 1304 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazısı ile gerekli izin alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da onaylanmış, tescili ise İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/06/2021 tarihinde yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili 2021 .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939846BIST