***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2021 14:42
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Genel Kurulda Onaylanması ve Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 03.06.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve 1304 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazısı ile gerekli izin alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da onaylanmış, tescili ise İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/06/2021 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili 2021 .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939846
BIST