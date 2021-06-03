Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2021 14:42



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Genel Kurulda Onaylanması ve Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 03.06.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve 1304 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazısı ile gerekli izin alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da onaylanmış, tescili ise İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/06/2021 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili 2021 .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939846


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:221.417
Değişim :  -0,93% |  -13,30
Açılış :  1.435  
Önceki Kapanış :  1.431  
En Yüksek
1.441 En Düşük
1.413
BIST En Aktif Hisseler16:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 14,30 83.946.359 % 10,00  
EPLAS 30,36 11.853.359 % 10,00  
KATMR 3,63 105.280.394 % 10,00  
MZHLD 42,40 4.319.736 % 9,90  
PENGD 3,45 8.979.422 % 9,87  
daha fazla
16:22 Alış Satış %  
Dolar 8,6982 8,6998 % 1,25  
Euro 10,5803 10,5877 % 0,85  
Sterlin 12,2631 12,3246 % 1,02  
Frank 9,6078 9,6657 % 0,81  
Riyal 2,3130 2,3246 % 1,25  
daha fazla
16:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 -30,95  
Altın Gr. 526 526 -1,33  
Cumhuriyet 3.478 3.531 -4,00  
Tam 3.464 3.553 -4,06  
Yarım 1.674 1.719 -1,96  
Çeyrek 840 859 -0,98  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 -0,73  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 -0,12  
B. Petrol 71,42 71,42 0,07  
Seans Raporu 16:22
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru