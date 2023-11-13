***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına Yönelik Esas Sözleşme Tadiline SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketimiz faaliyetleri ve özkaynakları içerisinde düşük kalmış olması nedeniyle 2023 yılsonu ve ilerleyen dönemlerdeki finansal sonuçlarına göre belirlenecek oranlarda yapılması planlanan bedelsiz sermaye artışlarında daha hızlı aksiyon alınabilmesi amacıylaŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 1.000.000.000 TL (bir milyar TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2023 - 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere 2.000.000.000 TL (iki milyar TL)'ye arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.11.2023 tarih ve E-12233903-340.08-44940 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.SPK tarafından uygun görülen esas sözleşme tadili için 14 Kasım 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacaktır.Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KSS ARTIŞ SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217440BIST