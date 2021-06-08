***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
08.06.2021 13:29
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parsel 13.847 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
12.750.000 TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,18
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%6,12
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,43
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%0,48
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%5,70
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04/06/2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
T.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
04/06/2021 - ÖZEL 2021-435
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
13.000.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar
Şİrketimiz tarafından 13/04/2021 tarihinde T.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/8106 TLMT.gereğince açık teklif usulü ile yapılan Taşınmaz Mal Satış İhalesi sonucunda Ankara İli Sincan İlçesindeki 13.847 m2 büyüklüğündeki gayrimenkul için şirketimizin 12.750.000-TL+KDV teklif verdiği ve ihalenin şirketimiz lehine sonuçlandığı bildirilmişti. İhale Komisyonu tarafından kesin satış işlemleri tamamlanmış ve 04/06/2021 tarihinde gayrimenkul 12.750.000 TL+KDV bedel ile peşin olarak satın alınmıştır.
Alınan gayrimenkul üzerine Oto Galericiler Çarş/AVM'si olarak yaklaşık asma katlı 90 adet dükkan yapılması planlanmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu aynı cadde Oto Galeri Plazaları bölgesindedir. 2022 yılının ilk yarısına kadar bitirilip satılması planlanmakta olan gayrimenkulden yaklaşık 150.000.000 TL hasılat hedeflenmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941007
BIST