***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parsel 13.847 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/04/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli12.750.000 TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,18Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%6,12Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,43Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,48İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%5,70Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04/06/2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafT.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk MahkemesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası04/06/2021 - ÖZEL 2021-435Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar13.000.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞİrketimiz tarafından 13/04/2021 tarihinde T.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/8106 TLMT.gereğince açık teklif usulü ile yapılan Taşınmaz Mal Satış İhalesi sonucunda Ankara İli Sincan İlçesindeki 13.847 m2 büyüklüğündeki gayrimenkul için şirketimizin 12.750.000-TL+KDV teklif verdiği ve ihalenin şirketimiz lehine sonuçlandığı bildirilmişti. İhale Komisyonu tarafından kesin satış işlemleri tamamlanmış ve 04/06/2021 tarihinde gayrimenkul 12.750.000 TL+KDV bedel ile peşin olarak satın alınmıştır.Alınan gayrimenkul üzerine Oto Galericiler Çarş/AVM'si olarak yaklaşık asma katlı 90 adet dükkan yapılması planlanmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu aynı cadde Oto Galeri Plazaları bölgesindedir. 2022 yılının ilk yarısına kadar bitirilip satılması planlanmakta olan gayrimenkulden yaklaşık 150.000.000 TL hasılat hedeflenmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941007BIST