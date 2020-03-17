RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.010.876
|% 10,00
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8409
|7,8802
|% -0,38
|Frank
|6,7635
|6,8042
|% -0,03
|Riyal
|1,7159
|1,7245
|% 0,44
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-40,76
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,29
|Cumhuriyet
|2.066
|2.097
|29,00
|Tam
|2.054
|2.107
|24,04
|Yarım
|993
|1.019
|11,62
|Çeyrek
|498
|510
|5,82
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,36
|-0,57
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,57
|-0,11
|B. Petrol
|30,11
|30,11
|0,06
Seans Raporu
- 12:48XU100 Endeks seansı %-6, 39 değişimle 82270 puandan
- 12:47XU100 Endeks seansı %-6, 36 değişimle 82295 puandan
- 12:46XU100 Endeks seansı %-6, 32 değişimle 82336 puandan
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:29EGPRO Yüzde -8.82 oranında düşüşle 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 369 adet işlem