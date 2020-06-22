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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

22.06.2020 17:22
GÜNCEL HABERLER



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Giresun İli Bulancak İlçesi 282 Ada 31 Parsel 15.700,72 m2 arsa üzerinde bulunan 6.118 m2 deponun idari bina, kantar odası dahil toplam 6.400 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/06/2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,19
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli 540.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,04
Karşı Taraf
Progıda Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/06/2020
Kira Süresi
1 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0257
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 7,6 TL, deponun yıllık kira bedeli 558.000+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde bulunan Giresun İli Bulancak İlçesi 282 Ada 31 Parsel üzerindeki 15.700,72 m2 arsa üzerinde bulunan 6.118 m2 deponun idari bina, kantar odası dahil toplam 6.400 m2'lik depolama alanı "Progıda Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 540.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852331


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DERAS 6,38 49.368.023 % 10,00  
PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
RTALB 35,72 89.114.427 % 9,98  
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Sterlin 8,4929 8,5355 % 0,77  
Frank 7,1937 7,2370 % 0,48  
Riyal 1,8195 1,8286 % 0,02  
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Altın Gr. 387 387 2,85  
Cumhuriyet 2.511 2.526 39,50  
Tam 2.577 2.590 38,50  
Yarım 1.256 1.267 19,80  
Çeyrek 630 634 9,90  
Gümüş.Ons 17,86 17,88 0,27  
Gümüş Gr. 3,93 3,93 0,05  
B. Petrol 42,73 42,73 0,54  
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