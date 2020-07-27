***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar2 Mahallesi 420 Ada 33 Parsel 14.703,44 m2 arsa üzerinde bulunan 20.523 m2 deponun 2.925 m2'lik depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/07/2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%1,55Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup, 1.sene için kira geliri 906.000-TL+KDV'dir. Kira bedelinde 1 yıllık periyotlarda TUIK tarafından ilan edilen TUFE 'deki 12 aylık artışın ortalamasına göre artış uygulanacaktır. Toplam kira bedeli yaklaşık 3.100.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,23Karşı TarafKarat Güç Sistemleri San.ve Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/07/2020Kira Süresi3 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0234Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıA Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarKiralama rayiç değer üzerinden yapılmıştır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar2 Mahallesi 420 Ada 33 Parsel üzerindeki 14.703,44 m2 arsa üzerinde bulunan 20.523 m2 deponun 2.925 m2'lik depolama alanı "Karat Güç Sistemleri San.ve Tic.A.Ş."ye 1 Ağustos tarihinden itibaren 3 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 3 senede yaklaşık 3.100.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862043BIST