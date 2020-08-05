RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.734.131
|% 9,96
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|OYAYO
|6,58
|6.222.714
|% 9,85
|BRMEN
|2,15
|1.090.502
|% 9,69
|CRDFA
|5,33
|16.989.854
|% 9,45
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,1470
|9,1929
|% 1,97
|Frank
|7,6660
|7,7122
|% 2,12
|Riyal
|1,8665
|1,8759
|% 2,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|10,57
|Altın Gr.
|457
|457
|10,49
|Cumhuriyet
|2.982
|3.027
|8,00
|Tam
|3.082
|3.122
|51,30
|Yarım
|1.496
|1.522
|25,00
|Çeyrek
|750
|763
|12,60
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,43
|0,39
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,21
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|0,43
Seans Raporu
- 11:43CMBTN Yüzde -3.57 oranında düşüşle 68.95 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 539 adet işlem
- 11:42XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 82 artarak (% 0.39 ) 1, 226
- 11:42XU100 Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 7, 489.00 milyon TL de
- 11:42OYAYO Yüzde 9.85 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 045 adet işlem
- 11:41AKMGY Yüzde -6.02 oranında düşüşle 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 043 adet işlem