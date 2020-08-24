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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

24.08.2020 15:18
GÜNCEL HABERLER


124 m2 deponun 500 m2'lik depolama alanı "Ak23 Gıda Bilişim Lojistik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 150.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870868


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Altın Ons 1.931 1.932 -8,94  
Altın Gr. 459 459 1,02  
Cumhuriyet 3.066 3.113 -22,00  
Tam 3.052 3.129 11,44  
Yarım 1.475 1.514 5,53  
Çeyrek 740 757 2,77  
Gümüş.Ons 26,55 26,58 -0,21  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,00  
B. Petrol 45,41 45,41 0,48  
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