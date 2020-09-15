***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKocaeli İli Kartepe İlçesi Uzuntarla Mahallesi 165 Ada 9 Parsel 36.333,90 m2 arsa üzerinde bulunan 5.850 m2 deponun 5.700 m2'lik depo, ofis ve açık depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/09/2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,1Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup,1.sene için 420.000-TL+KDV'dir. Kira bedelinde TUIK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TEFE oranı dikkate alınarak kira artışı uygulanacaktır. Toplam kira bedeli 2.750.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,20Karşı Taraf2B Plast Geri Dönüşüm Sanayi İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/09/2020Kira Süresi5 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0243Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıA Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarArsanın satış değeri 12.650.000 TL+KDV'dir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır.AçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Kartepe İlçesi Uzuntarla Mahallesi 165 Ada 9 Parsel üzerindeki 36.333,90 m2 arsa üzerinde bulunan 5.850 m2 deponun 5.700 m2'lik depo, ofis ve açık depolama alanı "2B Plast Geri Dönüşüm Sanayi İç ve Dış Tic.Ltd.Şti."ye 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 2.750.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875121BIST