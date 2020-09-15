***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
15.09.2020 16:46
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli İli Kartepe İlçesi Uzuntarla Mahallesi 165 Ada 9 Parsel 36.333,90 m2 arsa üzerinde bulunan 5.850 m2 deponun 5.700 m2'lik depo, ofis ve açık depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/09/2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,1
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup,1.sene için 420.000-TL+KDV'dir. Kira bedelinde TUIK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TEFE oranı dikkate alınarak kira artışı uygulanacaktır. Toplam kira bedeli 2.750.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,20
Karşı Taraf
2B Plast Geri Dönüşüm Sanayi İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/09/2020
Kira Süresi
5 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0243
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Arsanın satış değeri 12.650.000 TL+KDV'dir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır.
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Kartepe İlçesi Uzuntarla Mahallesi 165 Ada 9 Parsel üzerindeki 36.333,90 m2 arsa üzerinde bulunan 5.850 m2 deponun 5.700 m2'lik depo, ofis ve açık depolama alanı "2B Plast Geri Dönüşüm Sanayi İç ve Dış Tic.Ltd.Şti."ye 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 2.750.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875121
BIST