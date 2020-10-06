***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 05/10/2020-26/10/2020 tarihleri arasında 1.000 m2'lik depolama alanı, 26/10/2020-09/11/2020 tarihleri arasında 2.000 m2'lik depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/10/2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%2,48Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemesi 1 aylık olup, toplam kira bedeli 35.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,003Karşı TarafEntaş İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/10/2020Kira Süresi1 ayÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0237Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıA Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 22,5 TL, deponun yıllık kira bedeli 17.061.030+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama kısa süreli olduğu için gerçekleştirilememiştirAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 05/10/2020-26/10/2020 tarihleri arasında 1.000 m2'lik depolama alanı, 26/10/2020-09/11/2020 tarihleri arasında 2.000 m2'lik depolama alanı "Entaş İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye 1 aylığına kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 ayda 35.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878668BIST