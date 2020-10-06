***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
06.10.2020 16:08
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 05/10/2020-26/10/2020 tarihleri arasında 1.000 m2'lik depolama alanı, 26/10/2020-09/11/2020 tarihleri arasında 2.000 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/10/2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,48
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemesi 1 aylık olup, toplam kira bedeli 35.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,003
Karşı Taraf
Entaş İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/10/2020
Kira Süresi
1 ay
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0237
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 22,5 TL, deponun yıllık kira bedeli 17.061.030+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kiralama kısa süreli olduğu için gerçekleştirilememiştir
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 05/10/2020-26/10/2020 tarihleri arasında 1.000 m2'lik depolama alanı, 26/10/2020-09/11/2020 tarihleri arasında 2.000 m2'lik depolama alanı "Entaş İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye 1 aylığına kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 1 ayda 35.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878668
BIST